Киев, 30 сентября, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что создаст фонд для развития производства оружия и военного строительства, пополняемый за счёт конфискованных российских активов. Видеозапись с этим заявлением опубликована 30 сентября в Telegram-канале Зеленского.

Zuma/TASS

По его словам, у Киева появится специальный оборонный фонд, ресурсы которого пойдут на развитие военных производств и поддержку сотрудничества для создания новых военных объектов. Наполнение фонда станет дополнительной статьёй государственных расходов.

«Фонд будет наполняться за счёт дивидендов от государственных оборонных активов и за счёт прибыли от продажи конфискованных российских активов», — сказал Зеленский в приветствии к участникам первого форума оборонных индустрий в Киеве.

Как сообщало ИА Регнум, украинские власти признают, что едва покрывают военные расходы. Помощь киевскому режиму оказывают западные партнёры. В августе украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в год на содержание ВСУ уходит около 2 трлн гривен ($54,7 млрд). В январе он сообщал, что дефицит бюджета Украины на текущий год составил $38 млрд. На 2024 год в украинском бюджете заложен дефицит в размере $42 млрд.

К сентябрю помощь Украине со стороны Запада достигла $30 млрд с начала года. Такая поддержка, по словам Шмыгаля, позволяет украинским властям содержать армию.