Москва, 30 сентября, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Немецкие бронированные машины пехоты Marder, которые передаются ВСУ и применяются в зоне спецоперации, часто ломаются, они не предназначены для вооружения советского образца. Об этом сообщил военнопленный ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум БМП Marder

«Там был автомат G36. Там для него есть специальные ролики. Он туда вставляется. Он стоит там компактно. Для автомата Калашникова это не подходит. Он туда не станет просто. А просто в угол его поставить — конечно, он мешает. При выходе, при входе постоянно за что-то цепляешься. Везде всё торчит. Электроника, всё напичкано», — приводит «РИА Новости» слова украинского военнопленного.

По его словам, бронированные машины пехоты Marder постоянно ломаются.

«Там такого напичкано. Шлангов, трубок, проводов. Там чёрт ноги себе поломает», — уточнил военнопленный ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, Германия тратит миллиарды евро средств налогоплательщиков на оказание военной помощи Украине. С начала проведения специальной военной операции сумма расходов на эти цели приблизилась к €5,2 млрд. Такие данные содержатся в ответе германского министерства финансов на соответствующий запрос депутата бундестага от Левой партии Севим Дагделен.

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус объявил 18 сентября о выделении Украине нового пакета помощи на €400 млн. В него войдут боеприпасы, бронемашины, электрогенераторы и отопительные системы в преддверии зимы.

Как следует из сообщения на сайте правительства ФРГ 13 сентября, Германия за неделю передала киевскому режиму ещё 20 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами. Таким образом, общее количество поставленных Берлином БМП Marder выросло до 60. Также за этот период Киев получил от ФРГ 20 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun, две бронированные машины для разминирования Wisent 1, а также 3 тысячи артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.