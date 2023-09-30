Мелитополь, 30 сентября, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Во временно оккупированном Киевом городе Запорожье прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сообщают о взрывах в Запорожье», — написало издание, уточнив, что на подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Сирены работают в восьми областях Украины.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Одесской области Украины прогремел взрыв, в регионе была объявлена воздушная тревога.

Ранее СМИ сообщили о серии взрывов в Винницкой и Черкасской областях. Местные власти заявляли о работе системы ПВО. В ночь на 30 сентября воздушную тревогу объявили в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях Украины.