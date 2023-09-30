Херсон, 30 сентября, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Соединения группировки войск «Днепр» за прошедшие сутки пресекли попытку ВСУ высадиться на острове Большой Потёмкин, уничтожены до 12 украинских военных, сообщил 30 сентября журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.

Сергей Аверин/РИА Новости

«Пресечена попытка высадки противника на остров Большой Потемкин, в результате огневого поражения уничтожено до 12 военнослужащих ВСУ», — сказал он.

Кроме того, в результате огневого поражения уничтожен пункт управления БПЛА, четверо военных ВСУ уничтожены, двое получили ранения.

Ранее СМИ сообщили, что глава киевского режима Владимир Зеленский обговорил с кураторами из Вашингтона и Лондона план нового наступления ВСУ и захват Запорожской атомной электростанции.

По данным источника, в Николаевской области находится группировка морской пехоты ВСУ, которая готова к форсированию Днепра. Также сотрудники украинского спецназа прошли обучение у британских инструкторов. Их подготовили для захвата Запорожской АЭС.