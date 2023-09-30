Вашингтон, 30 сентября, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти предложил принять «чистую» резолюцию о временном финансировании правительства страны, в которой не будет предусмотрена помощь Украине. Об этом сообщил телеканал CNN.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Я думаю, что, если бы у нас был чистый проект без участия Украины, мы, вероятно, смогли бы довести его до конца. Я думаю, что, если Сенат включит Украину в повестку дня и сосредоточится на Украине, а не на Америке, я думаю, это может вызвать реальные проблемы», — приводит телеканал его слова.

По словам Маккарти, он предложил внести «чистый» временный проект закона.

Как передавало ИА Регнум, в палате представителей Конгресса США 29 сентября не одобрили проект финансирования работы американского правительства до 31 октября. Для избежания приостановки работы правительства США Конгрессу необходимо успеть принять инициативу по продлению его финансирования, а затем его должен подписать президент страны Джо Байден.

Принятие военного бюджета поддержали 217 конгрессменов, против проголосовали 211 человек. Предлагается в отдельный законопроект вынести $300 млн на военную помощь Украине, включая 20 млн долларов на контроль за использование военных расходов.

Госдепартамент США готовится к возможной остановке работы правительства с 1 октября.

Глава киевского режима Владимир Зеленский обговорил с кураторами из Вашингтона и Лондона план нового наступления ВСУ и захват Запорожской атомной электростанции.