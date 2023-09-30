Луганск, 30 сентября, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Задачи, не решённые со времён Украины, планируется выполнить в рамках программы социально-экономического развития Луганской Народной Республики (ЛНР), которую приняло правительство России. Об этом сообщил 30 сентября глава республики Леонид Пасечник.

Станислав Красильников/ТАСС

Он отметил, что после воссоединения с Россией в экономике республики начался период важных перемен. Предполагается, что к 2030 году регион выйдет на общероссийский уровень развития.

«На федеральном уровне принята программа социально-экономического развития, которая ставит амбициозные задачи, которые не решались со времен Украины», — сказал ТАСС Пасечник.

Он пояснил, что госпрограммой предусмотрены мероприятия, которые «фундаментально затронут все сферы жизни республики». Они ускорят развитие экономики и кооперации с другими регионами.

Города и посёлки ЛНР «расцветают на глазах», инфраструктура в республике активно восстанавливается благодаря помощи регионов-шефов. Много внимания уделено молодому поколению. В Луганске открылся самый большой в регионе Дом молодёжи, рассказал Пасечник об итогах для республики первого года в составе России.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября отмечается День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Новые регионы вошли в состав страны ровно год назад, власти подводят промежуточные итоги этого года. Так, МВД отчиталось о вручении российских паспортов 2,2 млн жителей новых территорий.