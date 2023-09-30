Киев, 30 сентября, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский открыл в Киеве первый форум оборонных индустрий, он заявил о создании альянса, к которому могут присоединиться мировые производители оружия и военной техники. Соответствующее видео опубликовано в его Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его словам, на первом международном форуме оборонных индустрий был создан альянс оборонных индустрий.

Зеленский добавил, что к его базовой декларации могут присоединиться производители оружия и военной техники со всего мира. Он уточнил, что декларацию уже подписали 13 компаний, на форуме представлены свыше 30 государств и 252 военные компании, которые производят «полный спектр оружия, оборонных систем и решений».

Как передавало ИА Регнум, ранее британская газета The Guardian со ссылкой на документ, который Киев передал представителям стран G7, написала, что власти Украины попросили у западных стран ракеты большой дальности для ударов по территории России, а также Ирана и Сирии. Согласно информации журналистов, Украина хочет наносить удары по заводам в Иране, Сирии и России, производящим беспилотники. В Киеве уверены, что Москва использует дроны из Ирана и Сирии в ходе специальной военной операции.

Военный эксперт Алексей Леонков высказал мнение о том, что Киев пытается перевести региональный конфликт на континентальный уровень, поэтому планирует удары по местам производства дронов для российских военных даже в Иране и Сирии, однако Запад на это не пойдёт.