Токио, 30 сентября, 2023, 10:01 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вероника Кудерметова победила соотечественницу Анастасию Павлюченкову в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио.

FRANCK ROBICHON/EPA/ТАСС Вероника Кудерметова

Встреча закончилась со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:3 в пользу 26-летней Кудерметовой.

За титул российская спортсменка сыграет с победительницей матча Марией Саккари (Греция) и Джессикой Пегулой (США).

Кудерметова сыграет в финале турнира WTA в седьмой раз в карьере и второй раз в сезоне.

Как сообщало ИА Регнум, лучшим результатом Кудерметовой является выход в четвертьфинал турнира Большого шлема Roland Garros в 2022 году, также на её счету один титул WTA.