Москва, 30 сентября, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту ДТП с пятью пострадавшими на Большой Никитской улице возбудили следователи управления внутренних дел по ЦАО города Москвы. Об этом сообщила 30 сентября пресс-служба столичного главка МВД.

Сергей Бобылев/ТАСС

Накануне вечером 32-летний водитель автомобиля «Мерседес» нарушил правила дорожного движения и выехал на тротуар, где совершил наезд на пешеходов. Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водитель задержан.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Водителю грозит лишение свободы на срок до семи лет, отметили в ведомстве.

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Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября в 21:15 автомобиль «Мерседес» вылетел на тротуар, по которому шли люди. В результате ДТП пострадали пять человек, включая двух девочек 2011 и 2013 годов рождения.