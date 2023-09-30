Баку, 30 сентября, 2023, 09:31 — ИА Регнум. В Нагорный Карабах уже переселены 2,3 тыс. бывших вынужденных переселенцев, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«На сегодняшний день в Карабах уже возвращены 2,3 тыс. бывших вынужденных переселенцев», — сказал он в ходе выступления на II Азербайджанском национальном градостроительном форуме.

Алиев добавил, что к концу 2023 года эта цифра вырастет до 5,5 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, которая провозгласила независимость от Азербайджанской ССР в 1991 году, объявили о прекращении её существования с 1 января 2024 года.

Осенью 2022 года премьер-министр Армении признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Десятки тысяч жителей Нагорного Карабаха, в том числе этнические армяне, направились в сторону Армении, российские миротворцы оказывают им помощь.