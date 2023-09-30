Херсон, 30 сентября, 2023, 09:28 — ИА Регнум. Здание завода повреждено в Херсоне. Об этом назначенный киевским режимом глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин сообщил 30 сентября в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, «территория и здание завода» повреждены в результате удара.

Херсонская область вошла в состав России 30 сентября 2022 года по итогам референдума. Киевский режим не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. Россия освободила 75% территории Херсонской области, под контролем Киева остаётся часть на правом берегу Днепра, в том числе город Херсон.

В ночь на 30 сентября в Винницкой, Черкасской, Хмельницкой и Кировоградской областях Украины объявлялась воздушная тревога. Позже глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что в регионе повреждён объект инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска с 10 октября 2022 года наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Ежедневно в регионах страны звучат сигналы воздушной тревоги.

Удары стали ответом на теракт на Крымском мосту, совершённый 8 октября минувшего года. По данным расследования, за терактом стоят украинские спецслужбы.