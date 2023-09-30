Симферополь, 30 сентября, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Разведывательные самолёты и беспилотники НАТО, курсирующие над акваторией Чёрного моря, несут угрозу для Крыма. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Sra Tyler Woodward/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk

«Эти беспилотники несут угрозу, так как курсируют для координации атак украинской стороны по Крыму, которая стремится нанести максимальный урон полуострову», — цитируют его «РИА Новости».

Константинов добавил, что западным разведывательным беспилотникам не место у берегов Крыма и акватории Чёрного моря.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 12 на 13 сентября украинские ВВС нанесли ракетный удар по Севастополю. Целью стал судоремонтный завод имени Орджоникидзе, где на ремонте стояли боевые корабли и подлодки Черноморского флота. Судя по официальному заявлению Минобороны, по заводу было выпущено десять крылатых ракет. Семь из них были сбиты на подлёте силами ПВО.

По данным европейского мониторингового сервиса ItaMilRadar, за день до удара по Севастополю в западной части Чёрного моря была отмечена деятельность разведывательной авиации НАТО.

Так, в 300–350 км от Севастополя были замечены сразу два самолёта радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint: борт ВВС США 62-4131 с позывным JAKE11 и самолёт ВВС Великобритании с позывным ZZ665.