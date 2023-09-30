Гагра, Абхазия, 30 сентября, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Участие Абхазии в Союзном государстве России и Белоруссии возможно, но необходимо идти по пути установления отношений с Минском, заявил секретарь Совбеза республики Сергей Шамба.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Для того чтобы между государствами были политические взаимоотношения, нужен интерес с обеих сторон. Поэтому мы хотим начать с экономического сотрудничества», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, в Белоруссии к Абхазии есть интерес. Так, отметил он, в Абхазии обсуждаются некоторые белорусские проекты, а абхазские — в Белоруссии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава России Владимир Путин никогда не настаивал, чтобы Минск признал Крым и Абхазию. По его словам, с практической точки зрения не было необходимости в признании.

Политолог Олег Ковалёнок считает, что не стоит рассчитывать на официальное признание Белоруссией вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

По его словам, наивно думать, что, не признав независимость Абхазии и Южной Осетии и тем более возвращение Крыма в состав России, Лукашенко сделает это в отношении новых субъектов РФ.