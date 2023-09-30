Москва, 30 сентября, 2023, 08:04 — ИА Регнум. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ произошли кадровые изменения — Дмитрий Ким по собственному желанию покинул должность замглавы ведомства.

Алексей Никольский/РИА Новости Дмитрий Ким

В Минцифры пояснили, что Ким ушёл по семейным обстоятельствам.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении его от должности.

Ким был замом с 2021 года. Ранее работал на разных должностях в «Ростелекоме».

Как сообщало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин 27 сентября утвердил состав правительства после избрания, сохранив всем своим заместителям их должности.

Заместитель председателя правительства Приморского края Михаил Петров освобождён от должности из-за нерешённой проблемы с пайщиками ЖСК «Остров» на острове Русском. Такое решение принял губернатор Олег Кожемяко.