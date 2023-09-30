Вашингтон, 30 сентября, 2023, 08:02 — ИА Регнум. Для уничтожения новых украинских беспилотных подлодок Россия с помощью советской тактики применит вертолёты и малые противолодочные корабли, предположил военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Mil.ru Черноморский флот РФ

«Если Черноморский флот будет применять вертолёты Ка-27 и корабли проекта 1124 по советским лекалам, то он сможет обнаруживать и уничтожать украинские подводные дроны до того, как те проникнут на стоянки флота», — говорится в статье.

В публикации автор ссылается на военного эксперта Троя Бенца, описывающего советскую тактику прибрежной противолодочной обороны как крайне сложную.

Такие манёвры предполагают применение пар «вертолёт-корабль», где задачей обоих участников становится взаимное прикрытие «слепых зон» своих средств обнаружения. Такой вариант размещения флота способен создать завесу на входах в заливы и в других узких местах, отметили эксперты.

Как сообщало ИА Регнум, за неделю в акватории Чёрного моря авиацией и кораблями Черноморского флота обнаружены и уничтожены 12 безэкипажных катеров полупогружного типа. Также поражены три быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ, отметили в Минобороны РФ.

В ночь на 4 сентября самолёты Черноморского флота уничтожили в Чёрном море четыре американских быстроходных катера Willard Sea Force с десантными группами ВСУ. Беспилотными летательными аппаратами был нанесён удар по судостроительному предприятию Украины, на котором осуществлялась сборка безэкипажных катеров из импортированных комплектующих.