Берлин, 30 сентября, 2023, 07:41 — ИА Регнум. Экс-чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, заявил, что не готов умирать за Украину.

FILIP SINGER/EPA/ТАСС Владимир Кличко

На вопрос журналиста немецкого телеканала ZDF, почему он не сражается в рядах ВСУ, боксёр ответил, что не готов умирать за Украину.

«Я не готов умереть за страну. Я готов жить за неё. Это сложнее, чем умереть», — сказал младший брат мэра Кличко.

При этом Владимир добавил, что «большинство людей, которые на фронте, не мобилизованы», а добровольцы.

Как сообщало ИА Регнум, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал слова журналиста Гленна Гринвальда о том, что всё больше жителей Украины пытаются бежать из страны, потому что они понимают, что их используют в качестве пушечного мяса. Он согласился, что на Украине нет выбора не служить в армии.

При этом власти Украины расширили список категорий граждан, которые могут быть призваны в ряды ВСУ. В новый перечень попали, в частности, женщины-фармацевты и медики, а также носители ряда заболеваний и особенностей организма.

Киевский режим фактически говорит о тотальной мобилизации, заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко.