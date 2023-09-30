Наступивший 584-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о применении Вооруженными силами Украины (ВСУ) девяти снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган». Как сообщает 30 сентября Минобороны, атака была пресечена над Белгородской областью, а все снаряды дежурные средства ПВО уничтожили в воздухе.

Ministry of Defense of Ukraine Украинская реактивная ситстема залпового огня

О сбитых целях при подлёте к Белгороду сообщил также губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате очередной попытки атаковать российские объекты на территории региона никто не пострадал.

Тем временем на южнодонецком направлении российские бойцы поразили четыре пункта временной дислокации 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке и три пункта временной дислокации 72-й механизированной бригады в Константиновке.

Помимо этого, комплексное огневое поражение нанесено по пунктам дислокации и скоплениям живой силы ВСУ в районах Урожайного, Старомайорского и Златополя.

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