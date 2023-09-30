Эсэсовец Хунка скрывается после скандала в парламенте Канады — СМИ
CBC: украинец-эсэсовец Хунка и его семья скрываются после скандала
Оттава, 30 сентября, 2023, 07:19 — ИА Регнум. Эсэсовец Ярослав Хунка и его семья скрываются после скандальной истории в парламенте Канады. Об этом сообщил местный телеканал CBC.
По признанию друга семьи Барбы Бонанфаны, семья Хунки «боится показать лица».
Женщина призналась, что не знала об эсэсовском прошлом Хунки. Да и семья его не знала о планах властей Канады устроить ему приём с овациями в парламенте.
«Они думали, что он будет находиться в одной комнате с Владимиром Зеленским», — добавила Бонанфан.
Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября на заседание парламента Канады, посвящённое визиту главы киевского режима Владимира Зеленского, пригласили 98-летнего Хунку. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота под аплодисменты зала, Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо представил Хунку как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».
В Кремле, комментируя этот скандал, заявляли, что тот факт, что Зеленский рукоплескал фашистам, лишний раз подтверждает пристрастие киевского режима к нацистской идеологии.
Хунка заявил канадскому телевидению, что после разразившегося скандала хочет уехать из Канады.
Университет Альберты в Канаде закрыл образовательный фонд имени Ярослава Хунки после обращения российского диппредставительства.