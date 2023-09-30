Оттава, 30 сентября, 2023, 07:19 — ИА Регнум. Эсэсовец Ярослав Хунка и его семья скрываются после скандальной истории в парламенте Канады. Об этом сообщил местный телеканал CBC.

Кадр из видео Ярослав Хунка

По признанию друга семьи Барбы Бонанфаны, семья Хунки «боится показать лица».

Женщина призналась, что не знала об эсэсовском прошлом Хунки. Да и семья его не знала о планах властей Канады устроить ему приём с овациями в парламенте.

«Они думали, что он будет находиться в одной комнате с Владимиром Зеленским», — добавила Бонанфан.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября на заседание парламента Канады, посвящённое визиту главы киевского режима Владимира Зеленского, пригласили 98-летнего Хунку. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота под аплодисменты зала, Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо представил Хунку как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны».

В Кремле, комментируя этот скандал, заявляли, что тот факт, что Зеленский рукоплескал фашистам, лишний раз подтверждает пристрастие киевского режима к нацистской идеологии.

Хунка заявил канадскому телевидению, что после разразившегося скандала хочет уехать из Канады.

Университет Альберты в Канаде закрыл образовательный фонд имени Ярослава Хунки после обращения российского диппредставительства.