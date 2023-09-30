Москва, 30 сентября, 2023, 07:10 — ИА Регнум. Российские реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа работают днём и ночью, уничтожая позиции ВСУ на территории Харьковской области, рассказал командир расчёта с позывным Терек.

Mil.ru Залп РСЗО

«За ночь, бывает, сменяем от трёх до пяти позиций в зависимости от работы. Обычно работаем и сразу уезжаем на другую позицию, на одном месте никогда не стоим. В среднем расход на одну цель, когда работаем с пристрелкой, — сначала два, после первой «корректуры» сразу идёт стрельба на поражение. Пять снарядов хватает на то, чтобы уничтожить опорный пункт или технику противника», — цитирует РИА Новости военного.

Специфика работы реактивной батареи, по словам Терека, заключается в нанесении огневого поражения по большому скоплению личного состава или техники.

Недавно с корректировкой беспилотника был ликвидирован находившийся в лесополосе расчёт американской гаубицы М777.

Как сообщало ИА Регнум, Россия широко применяет реактивные системы залпового огня — главным образом модификации «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Снаряды, которые они запускают, могут поражать объекты на расстоянии до 200 км. Чаще всего применяют термобарические боеприпасы.

Ранее бойцы ЗВО ударом РСЗО «Торнадо-Г» уничтожили несколько командных пунктов ВСУ. Их обнаружили средствами артиллерийской разведки и расчётами беспилотных летательных аппаратов.

В августе российская армия с помощью систем залпового огня «Торнадо» нанесла мощные удары по базе подготовки иностранных наёмников, расположенной в Николаевке (ЛНР). Под удар могли попасть наёмники, прибывшие из Польши или Грузии, а также разведчики из Великобритании.