Москва, 30 сентября, 2023, 09:25 — ИА Регнум. Бесплатная конференция «Аддитивные технологии. Развитие отрасли: производство и кадры» состоится 3 октября в рамках проекта «Московская техническая школа» (МТШ). Принять участие в мероприятии может любой желающий, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Конференция Московской технической школы

«Аддитивные технологии занимают важное место в промышленном секторе экономики. Благодаря им удается с высокой точностью и качеством создавать сложные трехмерные объекты, экономя время и ресурсы», — пояснил Овчинский. По его словам, становление этого направления — очевидная потребность, необходимая для успешного развития сектора и повышения конкурентоспособности столичной продукции на рынке. «Так, конференция «Аддитивные технологии. Развитие отрасли: производство и кадры» затронет вопросы подготовки специалистов и повышения компетенций промышленников в работе с технологиями 3D-производства», — добавил Овчинский.

На конференции участники обсудят новые форматы в образовании по аддитивным технологиям, роль теоретических знаний и практических навыков в развитии аддитивного мышления и передовые технологии в автомобилестроении, а также поделятся опытом в технологиях 3D-производства и затронут много других актуальных вопросов.

Московская техническая школа — проект правительства Москвы, созданный в 2021 году. Цель проекта — повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, которые оптимизируют производственные процессы и развивают промышленный потенциал. В рамках МТШ подготовлено более 1,2 тысячи инженеров по редким специальностям.