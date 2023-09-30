Вашингтон, 30 сентября, 2023, 06:33 — ИА Регнум. Американский актёр Кевин Спейси снова столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах. На это раз иск против него подал массажист, сообщило 29 сентября издание Daily Beast.

Цитата из т/ф «Карточный домик». Реж. Дэвид Финчер. 2013-2018. США Кевин Спейси

По утверждению массажиста, в 2016 году Спейси использовал вымышленные имена, чтобы записаться к нему на три встречи, во время которых актёр оказывал на него давление «с целью совершения сексуальных действий».

Массажист настаивает на том, что отвергал неуместные предложения Спейси.

Как передавало ИА Регнум, обладатель двух премий «Оскар» Кевин Спейси в 2017 году попал под обвинения в сексуальном домогательстве, которое предъявил ему американский актёр Энтони Рэпп. Позже к нему присоединились ещё около 30 человек. В октябре 2022 года Спейси признали невиновным. Через месяц он снова оказался в центре сексуального скандала по ещё семи эпизодам.

26 июля 2023 года жюри присяжных суда Лондона признало американского актёра Кевина Спейси невиновным по делу о сексуальном насилии в отношении четырёх мужчин. Прокурор в суде сообщил присяжным, что актёр агрессивно приставал к троим мужчинам в период с 2004 по 2013 год в Великобритании, когда работал в лондонском театре «Олд Вик».

64-летнего Спейси оправдали по девяти пунктам обвинения. После вынесения оправдательного вердикта актёр расплакался.