Донецк, 30 сентября, 2023, 06:36 — ИА Регнум. В Минобороны РФ сообщили об успехах авиации российской Южной группировки войск. Бойцы уничтожили противника и его технику в 25 районах ДНР, а также отразили атаки на марьинском и авдеевском направлениях, ликвидировав две диверсионно-разведывательные группы в районе Андреевки.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили рассказал, что артиллерией уничтожено шесть опорных пунктов ВСУ в Клещеевке.

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Киевские боевики лишились боевой машины пехоты, двух машин РСЗО, гаубицы «Мста-Б», станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, пяти миномётов 120-го калибра, 11 автомобилей и восьми беспилотников.

Экипажи «Солнцепека» разбили дислокацию противника в районе Предтечино ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, медицинский центр армии США в Германии начал принимать раненных на Украине американских наёмников.

В немецком Ландштуле армия «тихо начала лечить раненых американцев, эвакуированных с Украины».

В Министерстве обороны РФ сообщили, что в Белгородской области ночью 30 сентября была пресечена попытка ВСУ атаковать гражданские объекты.

Киевские боевики пытались совершить террористическую атаку с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

С 24 по 29 сентября ВС России нанесли девять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками. В результате были поражены склады боеприпасов, военно-технического имущества ВСУ, места подготовки диверсантов, пункты размещения украинских военнослужащих и иностранных наёмников.