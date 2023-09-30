Северобайкальский район, Бурятия, 30 сентября, 2023, 06:08 — ИА Регнум. На участке Северобайкальск — Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги сошёл с рельсов локомотив грузового поезда, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

Fonstola.ru Байкало-Амурская Магистраль

Инцидент произошёл 30 сентября в 03:45 по местному времени (29 сентября 22:45 мск).

«Пострадавших нет, угрозы экологии нет. Происшествие не повлияло на график движения других поездов», — уточнили в пресс-службе.

Причину происшествия установит созданная комиссия.

В ГУ МЧС России по региону добавили, что авария произошла на 1069-м км Байкало-Амурской магистрали между населённым пунктом Нижнеангарск и городом Северобайкальск.

По данным спасателей, габарит по среднему пути не нарушен. Из Северобайкальска готовится к выезду аварийно-восстановительный поезд.

Как сообщало ИА Регнум, утром 5 сентября на станции Могоча Забайкальской железной дороги произошёл сход тепловоза и двух хоппер-вагонов, гружённых щебнем, без опрокидывания. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранним утром 30 мая состав с бензином и газом сошёл с рельсов в Ульяновской области. Одна из цистерн состава перевернулась, но разлива содержимого не произошло. Никто не пострадал.