Берлин, 30 сентября, 2023, 06:06 — ИА Регнум. Медицинский центр армии США в Германии начал принимать раненных на Украине американских наёмников, сообщили обозреватели New York Times Дэйв Филиппс и Эрик Шмитт.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Авторы написали, что в немецком Ландштуле армия «тихо начала лечить раненых американцев, эвакуированных с Украины».

Пока на лечении в госпитале находятся 14 наёмников.

Всего же сотни американцев, включая ветеранов, бросились с начала спецоперации на Украину. На данный момент в рядах ВСУ осталась «сотня-другая» солдат США.

«Неизвестное число были застрелены, попали под артиллерийский обстрел, подорвались на минах или получили иные ранения в бою», — отметило издание.

Как сообщало ИА Регнум, ударами Вооружённых сил России в зоне спецоперации были уничтожены пункт управления «иностранного легиона», а также два крупных арсенала с вооружением и боеприпасами.

The Daily Telegraph написала, что иностранные наёмники на Украине стали убивать друг друга на почве бытовых конфликтов. В публикации говорится, что в ряды ВСУ вступают иностранные граждане, среди которых есть лица с уголовным прошлым, психическими расстройствами, а также с наркотической или алкогольной зависимостью.

Все наёмники, участвующие в украинском конфликте на стороне ВСУ, понесут наказание как преступники, согласно международному законодательству.