Вашингтон, 30 сентября, 2023, 05:45 — ИА Регнум. Западные санкции не обрушили российскую экономику, это осознают даже американские чиновники. Кроме того, Россия успешно приспосабливается к давлению «Большой семёрки» (G7), заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Сергей Корсун ИА Регнум Санкции

Дипломат напомнил о заявлении министра финансов США Джанет Йеллен по поводу пробуксовки санкционных механизмов против РФ.

«Любые ограничения в отношении России не дадут нужного результата. Сегодня это ясно даже американским чиновникам. При этом стратегию сдерживания нашей торговли «чёрным золотом» в Вашингтоне позиционировали как верх креатива», — приводятся слова Антонова в Telegram-канале российского диппредставительства.

Антонов указал на подтверждённую временем обречённость американской политики по экономическому удушению России. В качестве примера он привёл расширение РФ собственного танкерного флота, развитие инструментов страхования, переориентацию поставок на другие рынки.

В Белом доме стремятся хоть как-то навредить России, в том числе за счёт потолка цен в энергосфере. Американские власти готовы «стрелять себе в ногу», подстёгивая новую волну топливной инфляции в США. Упорное продвижение нерыночных и незаконных инструментов может обернуться против экономики США и простых американцев, резюмировал Антонов.

Как сообщало ИА Регнум, с точки зрения американского политолога Джона Миршаймера, в Вашингтоне «любят санкции», но в своём давлении на Россию США глубоко просчитались, оттолкнув от себя весь мир своей политикой.

После решения правительства США вмешаться в конфликт на Украине под их санкциями находилась уже половина мира. С такими странами, как Россия, ограничения вряд ли эффективны, Вашингтон вынужден соблюдать свои же правила, заявил эксперт.

Британия и другие страны G7 обсуждают ценовой потолок на российскую нефть и возможность пересмотреть его с учётом изменений на мировом рынке. Министр финансов Великобритании Джоанна Пенн отметила, что с момента введения ограничительных мер Россия приспособилась и смогла начать поставлять большую часть своего экспорта с помощью отечественных или других, не связанных с Западом, грузоотправителей.