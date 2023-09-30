Белгород, 30 сентября, 2023, 05:20 — ИА Регнум. В Министерстве обороны РФ сообщили, что в Белгородской области ночью 30 сентября была пресечена попытка ВСУ атаковать гражданские объекты.

Ministry of Defense of Ukraine Украинская реактивная система залпового огня

Около 03:45 мск киевские боевики пытались совершить террористическую атаку с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

Силами противовоздушной обороны были уничтожены в воздухе все направленые на регион вражеские снаряды.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября на подлёте к Белгороду были сбиты воздушные цели. В результате очередной попытки атаковать российские объекты на территории Белгородской области никто не пострадал.

Российские военные наносят превентивные удары по объектам на территории, подконтрольной киевскому режиму Херсонской области, чтобы не дать ВСУ форсировать Днепр.

Пока ВСУ безуспешно пытаются продвинуться на запорожском направлении, российское командование готовит собственное наступление на другом участке линии соприкосновения. Воздушно-космические силы РФ нанесли серию ударов по мостам и временным переправам через реку Оскол в Харьковской области. За последние несколько суток были поражены мосты в городе Купянске и районе станции Купянск-Узловая, а также в населённых пунктах Кошваровка и Сеньково.