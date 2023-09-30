Вашингтон, 30 сентября, 2023, 05:06 — ИА Регнум. Возможная остановка финансирования работы Белого дома может в критический момент сказаться на финансирование Украины.

Иван Шилов ИА Регнум Конгресс США

Есть, правда, вероятность, что уже согласованных средств должно хватить на ближайшие недели, считает координатор по стратегическим коммуникациям администрации США Джон Кирби.

«Но если мы не получим финансирования, у них не будет необходимых для контрнаступления возможностей в критически важный момент», — сказал Кирби журналистам.

Как сообщало ИА Регнум, в Палате представителей Конгресса США 29 сентября не одобрили проект финансирования работы американского правительства до 31 октября.

Для избежания приостановки работы правительства США Конгрессу необходимо успеть принять инициативу по продлению его финансирования, а затем подписать президентом страны Джо Байденом.

Принятие военного бюджета поддержали 217 конгрессменов, против проголосовали 211 человек. Предлагается в отдельный законопроект вынести $300 млн на военную помощь Украине, включая 20 млн долларов на контроль за использование военных расходов.

Госдепартамент США готовится к возможной остановке работы правительства с 1 октября.

Глава киевского режима Владимир Зеленский обговорил с кураторами из Вашингтона и Лондона план нового наступления ВСУ и захват Запорожской атомной электростанции.