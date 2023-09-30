Штат Калифорния, США, 30 сентября, 2023, 04:36 — ИА Регнум. Во время предвыборного выступления перед своими сторонниками в Калифорнии бывший президент США Дональд Трамп спародировал действующего главу Белого дома Джо Байдена.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп и Джо Байден

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Трамп напомнил о ситуации с Байденом, когда он не смог найти выход со сцены.

«Вот сцена, я раньше её не видел, но если я пойду налево, там будут ступеньки, направо — ступеньки. А этот парень: «Где я? Где я черт возьми? Не, он ужасен», — рассмешил сторонников Трамп.

Затем бывший американский лидер сделал вид, что не может ориентироваться в пространстве.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Джо Байден заблудился на сцене после своего выступления на мероприятии в Филадельфии. В конце своей речи президент США поблагодарил аудиторию, а затем с озадаченным видом обратился к одному из помощников, жестикулируя руками. Сначала он стал двигаться в одном направлении, но резко остановился. Через несколько секунд Байден по указанию своего сотрудника развернулся и направился в другую сторону.

В начале августа народный артист РСФСР Владимир Винокур во время вручения государственных наград в Кремле спародировал президента США Джо Байдена. Он показал, как американский лидер здоровался с воздухом и не мог забраться по трапу.