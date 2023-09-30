Вашингтон, 30 сентября, 2023, 04:31 — ИА Регнум. Проживающий в Америке внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков сообщил в соцсетях, что испытал страх, когда увидел необычную маленькую резиновую уточку на ручке двери своего автомобиля.

Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США, Канада

«Тут меня ждёт какая-то подозрительная штука. Джокер обычно так делает», — сказал Пресняков на снятом видео.

Чуть позже он опубликовал ещё один видеоролик, в котором объяснил, что бояться было нечего, потому как это традиция всех владельцев внедорожников.

«Они кладут эту уточку, должен был её сохранить и подложить другому владельцу джипа», — пояснил Пресняков и добавил, что в США можно «ожидать всего чего угодно».

«Может появился какой-то настоящий подражатель Джокера, и делает маленькие бомбочки из уток», — предположил музыкант и выбросил игрушку.

Как сообщало ИА Регнум, общественники попросили Следственный комитет России проверить певицу Кристину Орбакайте и её старшего сына Никиту Преснякова на предмет финансирования украинской армии.

Они считают, что певица заняла шаткую позицию в отношении российской спецоперации на Украине. Сейчас она живёт в США, а в Россию ездит для заработка. На сцене выступает в цветах украинского флага.

Пресняков опроверг наличие у него американского гражданства, о котором рассказала его бабушка Елена Преснякова, и не исключил, что вернётся на родину. Он покинул Россию после объявления частичной мобилизации и стал зарабатывать в США съёмкой клипов под псевдонимом Nick Pres.