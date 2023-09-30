Белгород, 30 сентября, 2023, 04:16 — ИА Регнум. Ночью 30 сентября на подлёте к Белгороду были сбиты воздушные цели. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Глава региона в своём Telegram-канале написал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом.

По предварительной информации, в результате очередной попытки атаковать российские объекты на территории Белгородской области никто не пострадал. Данные о последствиях на земле уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине после серии взрывов, прогремевшей в ночь на 30 сентября, повреждён объект инфраструктуры в Винницкой области.

Российские военные адаптировались к новым реалиям на фронте и с успехом уничтожают украинские самолёты с помощью дронов-камикадзе, отметил обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке.

Киевские власти готовятся к атаке и захвату Запорожской АЭС. Такие авантюрные планы украинского лидера Владимира Зеленского рискуют привести ВСУ к трагическим последствиям, считают эксперты.