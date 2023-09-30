Москва, 30 сентября, 2023, 04:02 — ИА Регнум. Московское «Динамо» на своём льду разгромило омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 29 сентября.

(сс) Oleg Bkhambri (Voltmetro) Динамо КХЛ

Хоккейный матч на «ВТБ Арене» завершился со счётом 6:0. Шайбы забросили динамовцы Седрик Пакетт, Бреннан Менелл, Максим Джиошвили, Никита Гусев (две) и Эрик О’Делл.

«Динамо» с 18 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» (11) — на восьмой строчке на Востоке.

Спортивные эксперты раскритиковали выездные достижения омичей. «Авангард» проиграл четыре матча подряд и набрал лишь одно очко.

Как сообщало ИА Регнум, форвард Владимир Ткачёв стал самым высокооплачиваемым игроком КХЛ.

Он в августе подписал трёхлетний контракт с «Авангардом», в результате каждый сезон хоккеист будет зарабатывать по 100 млн рублей, не считая бонусов, всего же за три года, согласно контракту, форвард заработает 300 млн рублей.

Ткачёв станет самым высокооплачиваемым игроком КХЛ, опередив по зарплате своего одноклубника Рида Буше, который зарабатывает 95 млн рублей в год.

Уточняется, что в минувшем сезоне Ткачев провёл 78 матчей за «Авангард», в которых набрал 73 очка при показателе полезности «+26». В составе «ястребов» он стал бронзовым призёром чемпионата КХЛ‑2022/23.