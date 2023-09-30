Москва, 30 сентября, 2023, 03:36 — ИА Регнум. Правительство России утвердило постановление о возврате денег за несостоявшиеся туры за рубеж участникам спецоперации и их родным. С документом ознакомился ТАСС.

t. me/zatosvetly64 За участие в СВО

Так, мобилизованные, контрактники и добровольцы, вступившие в ряды Вооруженных сил РФ с 24 февраля 2022 года, а также члены их семей смогут вернуть деньги за счёт средств фонда персональной ответственности туроператора.

Постановление касается зарубежных поездок и касается ситуаций, когда у туроператора недостаточно собственных средств для возврата.

Чтобы вернуть деньги, нужно подать туроператору или турагенту заявление о расторжении договора по приобретению тура. Сделать это может как участник СВО, так и его семья в течение трёх лет со дня заключения такого договора. Срок возврата — десять дней с момента подачи заявления.

Как сообщало ИА Регнум, социальные гарантии должны быть одинаковыми для всех участников спецоперации вне зависимости от их статуса. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе встречи с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым.

Путин подчеркнул, что поддержка российских воинов и членов их семей является не только служебным, но и нравственным долгом для всех уровней власти.

Ранее на заседании президиума Госсовета по рынку труда российский лидер призвал сделать всё, чтобы участники боевых действий чувствовали себя востребованными, могли работать и обеспечивать свои семьи. Родным тех бойцов, кто погиб в зоне СВО, он поручил оказать должное содействие.

Сочи и Калининград заняли соответственно первое и второе место в рейтинге, составленном по результатам опроса о лучших городах для путешествий в сентябре по России.