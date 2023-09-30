Группа депутатов Сейма Литвы направила посольству Украины письмо с обеспокоенностью
Литва, 21 января, 2014, 23:06 — ИА Регнум. Члены Группы межпарламентских связей с Украиной
Как сообщало ИА REGNUM ранее, вечером 21 января в Киеве возможны новые столкновения. В частности, в районе улицы Грушевского, где последние дни происходили силовые столкновения, митингующие ведут серьезную подготовку к "боевым действиям" - собирают камни, выломали кусок стены в сооружении возле стадиона "Динамо", обустроили там бойницу и занесли туда запас бутылок с "коктейлем молотова". Также они укрепляют баррикады и разбирают другие конструкции на стадионе. Вместе с тем, за сегодняшний день серьезных столкновений между боевиками и правоохранителями не было. Сейчас в районе Грушевского находятся около 1 тыс. радикальных протестующих. Неофициально правоохранители говорят, что вечером ждут новой атаки.
Накануне в