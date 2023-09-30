Литва, 21 января, 2014, 23:06 — ИА Регнум. Члены Группы межпарламентских связей с Украиной Сейма Литвы сегодня, 21 января, письменно обратились к посольству Украины, выражая беспокойство в связи с вспышкой насилия против протестующих на Украине, и призвали отменить законы, ограничивающий возможности протестовать, сообщили ИА REGNUM в Сейме Литвы. Члены группы отметили, что использование силы против протестующих недопустимо, поэтому власть Украины должна искать демократический способ стабилизировать положение в стране. Члены Группы межпарламентских связей с Украиной выразили солидарность с мирными участниками протестов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, вечером 21 января в Киеве возможны новые столкновения. В частности, в районе улицы Грушевского, где последние дни происходили силовые столкновения, митингующие ведут серьезную подготовку к "боевым действиям" - собирают камни, выломали кусок стены в сооружении возле стадиона "Динамо", обустроили там бойницу и занесли туда запас бутылок с "коктейлем молотова". Также они укрепляют баррикады и разбирают другие конструкции на стадионе. Вместе с тем, за сегодняшний день серьезных столкновений между боевиками и правоохранителями не было. Сейчас в районе Грушевского находятся около 1 тыс. радикальных протестующих. Неофициально правоохранители говорят, что вечером ждут новой атаки.