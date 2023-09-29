Киев, 30 сентября, 2023, 02:56 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский обговорил с кураторами из Вашингтона и Лондона план нового наступления ВСУ и захват Запорожской атомной электростанции, сообщило РИА Новости со ссылкой на близкий к компетентным органам источник.

Иван Шилов ИА Регнум Контрнаступление ВСУ

По данным собеседника агентства, вероятные сроки проведения операции на херсонском и запорожском направлениях определены на начало октября.

«В Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр. Одновременно спецназом сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской АЭС», — уточнил источник.

Зеленский любой ценой пытается доказать свою состоятельность, невзирая на возможные трагические последствия, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные наносят превентивные удары по объектам на территории подконтрольной киевскому режиму Херсонской области, чтобы не дать ВСУ форсировать Днепр. О тактике российских бойцов рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Киев находится под давлением союзников, которые требуют от ВСУ добиться прорыва до наступления зимы. При этом российские линии обороны гнутся, но не ломаются. У русских достаточно ресурсов, чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля, заявил финский военный эксперт Эмиль Кастельми.

В США недовольны результатами украинского контрнаступления на запорожском направлении. Ранее его широко анонсировали в западной прессе и украинские политики как «решающее» и «стратегическое».

Правительство Украины заявляло о планах прорваться к побережью Азовского моря, выйти к границам Крыма. По итогу ВСУ не смогли даже прорвать первую линию обороны российских войск.

Запад близок к исчерпанию своих ресурсов, поэтому и требует от Украины идти вперёд. Если средства, затраченные на наступление ВСУ, не окупятся, НАТО может пересмотреть подход к конфликту, считает военный эксперт, офицер танковых войск запаса Александр Михайловский.