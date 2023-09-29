Триполи, 30 сентября, 2023, 01:55 — ИА Регнум. Посольство России в Ливии с долей иронии отозвалось на сообщение о том, что власти США предостерегли главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара от сближения с Россией. О выпаде Белого дома рассказал телеканал Al-Hadath.

David Stanley Ливия

Отмечается, что Хафтар и другие ливийские руководители услышали предостережение от чиновников США не стремиться опереться на российского лидера Владимира Путина.

«Вашингтон продолжает веселить. Смеялись весь вечер», — написали в своём Telegram-канале представители дипмиссии в Ливии.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 28 сентября провёл в Кремле встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Хафтар посетил Россию 26 сентября. Сообщалось, что он провёл переговоры в Минобороны РФ, его визит состоялся по приглашению Москвы.

Путин, выступая на саммите в Санкт-Петербурге, заявил, что очень важно, чтобы в Ливии наступило национальное единство. Он отметил, что в Москве понимают, насколько сложен этот процесс, но Россия будет способствовать ему.