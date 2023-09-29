Брянск, 30 сентября, 2023, 01:15 — ИА Регнум. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об очередной террористической атаке ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Богомаз

В своём Telegram-канале глава региона написал, что в результате атаки киевских боевиков в посёлке Погар нарушено энергоснабжение.

«Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — заверил Богомаз.

В Погаре численность населения составляет почти 10 тыс. человек.

Как сообщало ИА Регнум, в Брянской области обнаружили обломки украинского беспилотника самолётного типа вблизи железнодорожной станции Ипуть.

Обнаружено взрывное устройство С-4 американского производства. Масса бомбы — около 10 кг.

В Белгородской области силы ПВО уничтожили украинский беспилотник.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что пять населённых пунктов и больница обесточены после сброса двух взрывных устройств на подстанцию в Беловском районе. На место происшествия выехали пожарные расчёты. Электроснабжение восстановят, как только станет безопасно.