Лондон, 30 сентября, 2023, 01:25 — ИА Регнум. Великобритания и другие страны «Большой семерки» (G7) обсуждают ценовой потолок на российскую нефть и возможность пересмотреть его с учётом изменений на мировом рынке. Об этом в интервью Reuters рассказала министр финансов Великобритании Джоанна Пенн.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Мы должны держать под контролем его эффективность и думать о том, как мы можем гарантировать, что мы учитываем, как могут изменяться ответные меры, и, следовательно, как ценовой предел и политика должны изменяться в ответ на это», — сказала глава британского минфина.

С её точки зрения, ценовой потолок якобы успешно позволяет снизить доходы России и увеличить для неё затраты на экспорт сырья, обеспечивая при этом необходимый объём поставок на мировой рынок. С момента введения ограничительных мер на нефтяном рынке произошли изменения, Россия смогла начать поставлять большую часть своего экспорта с помощью отечественных или других, не связанных с Западом, грузоотправителей, отметила Пенн.

Министр подчеркнула приверженность Британии к соблюдению введённых ограничений на российскую нефть.

Как сообщало ИА Регнум, в начале сентября управляющий директор компании ООО «РусЭнергоПроект» Максим Канищев заявлял, что пересмотр установленного потолка цен на нефть из России воспримут как провал санкций против РФ.

Вводившие ценовой потолок западные государства предполагали, что стоимость сырья будет только снижаться, однако этого не случилось. Канищев пояснил, что теперь цена на сырье движется только вверх и «комната с этим потолком пройдена».

В декабре 2022 года страны G7, Австралия и ЕС установили ограничение цен на нефть на уровне $60 за баррель при перевозках по морю. Сырьё, стоимость которого превышает этот предел, запрещено перевозить и страховать.

Россия в ответ на такие шаги с 1 февраля стала отказывать в продаже нефти тем странам, которые прямо или косвенно поддерживают введение ценового потолка на российскую нефть.