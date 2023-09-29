Москва, 30 сентября, 2023, 01:01 — ИА Регнум. Водитель «Мерседеса», который вечером 29 сентября выехал на тротуар и наехал на пешеходов на Большой Никитской в центре Москвы, отказался проходить медицинское освидетельствование. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Таким образом его действия попадают под п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ. Водителя автоматически лишат прав на управление транспортным средством. Ему грозит до семи лет колонии.

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Как сообщало ИА Регнум, в числе пяти пострадавших в ДТП на Большой Никитской в центре Москвы с участием «Мерседеса» два ребёнка — 10 и 12 лет.

Пешеходы получили травмы разной степени тяжести.

Женщина погибла в результате столкновения её автомобиля с дорожным ограждением в Аларском районе Иркутской области.

Трёхлетний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу и попал под колёса автомобиля в Калининграде. Его сбил водитель на «БМВ».