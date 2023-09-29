Вашингтон, 30 сентября, 2023, 00:45 — ИА Регнум. В Палате представителей Конгресса США не одобрили проект финансирования работы американского правительства до 31 октября. Заседание транслировалось на сайте нижней палаты законодательного органа.

Иван Шилов ИА Регнум Конгресс США

Для избежания приостановки работы правительства США Конгрессу необходимо успеть принять инициативу по продлению его финансирования, а затем подписать президентом страны Джо Байденом. Иначе это может привести к невыплатам зарплат, отправке в принудительный неоплачиваемый отпуск и увольнениям тысячам госслужащих, прекращению действия многих госпрограмм.

Идея авторов законопроекта заключалась в сокращении расходов на 30% по всем статьям, кроме национальной обороны, внутренней безопасности, нужд ветеранов и ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом предусматривались средства на обустройство приграничной территории с Мексикой и найм дополнительных сотрудников погранохраны.

Против инициативы проголосовали 232 конгрессмена, за — 198 человек.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Палата представителей Конгресса США проголосовала за исключение финансирования Украины на новый финансовый год из бюджета минобороны и вывода в отдельный законопроект.

Принятие военного бюджета поддержали 217 конгрессменов, против проголосовали 211 человек. Предлагается в отдельный законопроект вынести $300 млн на военную помощь Украине, включая $20 млн на контроль за использование военных расходов.

Госдепартамент США готовится к возможной остановке работы правительства с 1 октября, которая может произойти, если Конгресс не примет решения по бюджету на новый финансовый год. Американские власти начали уведомлять госслужащих о надвигающемся шатдауне, предупреждая их о возможном прекращении выплат зарплат.