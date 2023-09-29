Вашингтон, 30 сентября, 2023, 00:27 — ИА Регнум. При разработке вооружения в России учитывают способность уничтожать западную технику, заявил бывший разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

«Российское оружие предназначено для того, чтобы потрошить натовские танки, даже ваш маленький супертанк», — сказал он.

Риттер отметил превосходство российских танков на поле боя перед западными моделями. Русские танкисты хорошо обучены и замотивированы, добавил эксперт.

Помимо прочего, зарубежная техника уступает российской в цене, её ремонт занимает гораздо больше времени и усилий. Для русских это не представляет особых усилий, они быстро возвращают технику на передовую и выполняют поставленные задачи, заключил Риттер.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что в США зря недооценивают российскую армию и напрасно считают танки Abrams чудо-оружием. В действительности их уничтожат ВС РФ, и Вашингтон даст Москве возможность показать всему миру, как горят американские танки.

Бойцам 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа за уничтожение танка Leopard на купянском направлении вручили сертификаты на выплату денежных средств. Западную боевую технику выследили с помощью разведывательного беспилотника. Слаженная работа военных позволила вывести немецкий танк из боя после попадания снаряда по гусеницам.