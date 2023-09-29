Париж, 30 сентября, 2023, 00:21 — ИА Регнум. Прокуратура Парижа ведёт следствие по факту выявления махинаций в сделках с недвижимостью в Куршевеле при участии российского бизнесмена Николая Саркисова и президента группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно. Об этом сообщила газета Le Monde.

Ruhrnachrichten.de Евро

Дело открыли в декабре 2022 года — прокуратура увидела признаки отмывания денег в покупке различными компаниями 17 объектов недвижимости на общую сумму более 18 млн евро во французском Куршевеле в 2018 году. Недвижимость впоследствии была продана.

Предполагается, что у всех этих компаний один владелец (или совладелец) — Николай Саркисов.

Установлено, что деньги на покупку куршавельской недвижимости могли быть выделены через цепочку компаний, одна из которых принадлежит Бернару Арно.

Таким образом, реальным бенефициаром всех этих сделок вполне может оказаться Арно.

По мнению прокуратуры, мошенническая схема позволила Саркисову получить прибыль в размере 2 млн евро.

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