Екатеринбург, 30 сентября, 2023, 00:04 — ИА Регнум. В школах в Екатеринбурге учителям запретили общаться с родителями учеников в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Уведомления родители получают от классных руководителей. О введённом запрете написал e1.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

Отмечается, что на такие меры пошли в школах для того, чтобы перевести общение родителей и учителей на отечественную платформу от «ВКонтакте» и «Сферум».

Пока новые платформы ещё не освоены сторонами, родителям предлагают связываться с учителями проверенным способом — с помощью классического бумажного дневника.

При этом чиновники пояснили, что в личном использовании за рамками образовательного процесса ограничений для учителей и родителей на использование этих мессенджеров нет.

Как сообщало ИА Регнум, в Нижегородской области в 2022 году завершилось внедрение информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум» с сервисами электронных дневников и журналов.

Школы Нижегородской области и Ханты-Мансийского автономного округа первыми в России полностью перешли на использование отечественного интернет-мессенджера.

В работе сервиса для общения Discord 29 сентября произошёл массовый сбой. О сбое сообщают и пользователи из целого ряда других стран, включая Россию, Великобританию, Германию и Индию.