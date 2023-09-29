Анкара, 29 сентября, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Шведский боксёр Отто Валлин перед предстоящим поединком с россиянином Муратом Гассиевым отказался от рукопожатия с ним. Своё решение боксёр прокомментировал ТАСС.

Kristin Wall Бокс

«Бокс — это не дружба, у нас будет самый настоящий бой. Тут нет никакой политики», — пояснил Валлин после церемонии взвешивания.

Швед добавил, что он придерживается своего решения перед каждым боем и Гассиев ему не друг.

Встреча спортсменов пройдёт на ринге в Турции 30 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, Украина призвала к отмене рукопожатий на турнирах, в которых принимают участие украинские, российские и белорусские спортсмены. Комитет по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады предложил международным спортивным федерациям отказаться от обязательных рукопожатий и поклонов на таких турнирах.

27 июля украинская фехтовальщица Ольга Харлан отказалась от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой после поединка на чемпионате мира в Милане. Схватка закончилась победой украинки, но вместо того, чтобы пожать руку она направила саблю в сторону российской спортсменки.