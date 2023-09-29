Москва, 29 сентября, 2023, 23:31 — ИА Регнум. В числе пяти пострадавших в ДТП на Большой Никитской в центре Москвы с участием «Мерседеса» два ребёнка — 10 и 12 лет. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Среди пострадавших двое малолетних детей — девочки 2011 и 2013 годов рождения», — уточнили данные о ДТП в прокуратуре.

Пешеходы получили травмы разной степени тяжести.

Полиция устанавливает обстоятельства дорожной аварии. СК России возбудил уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, в результате ДТП 29 сентября в Москве на Большой Никитской пострадали пять человек.

Водитель «Мерседеса» выехал на тротуар и наехал на пешеходов.

Виновником смертельной аварии с участием маршрутного такси, которая произошла в Нижегородской области, по предварительным данным, стал водитель грузовика, выехавший на полосу встречного движения.

Три человека скончались, 15 — травмированы.

Изначально сообщили о десяти пострадавших.