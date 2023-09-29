Москва, 29 сентября, 2023, 23:19 — ИА Регнум. Ситуация с самолётами государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) не должна повлиять на выполнение перевозчиками рейсов по зарубежным направлениям. Об этом «Известиям» сообщили 29 сентября в Министерстве транспорта.

wacki56 Самолет

Отмечается, что авиакомпании заранее получили сообщения о рисках использования самолётов вне российского юридического поля. ГТЛК направила авиаперевозчикам долгосрочные договоры лизинга с российским юрлицом — АО «ГТЛК», которые подтверждают право собственности на эти воздушные суда.

В Минтрансе заверили, что в ближайшее время пройдёт процедура заключения новых контрактов для избежания возможных правовых рисков.

Самолёты, о которых говорится, составляют примерно 5% от всего бортового парка российских авиакомпаний.

У перевозчиков есть в распоряжении воздушные суда иностранного производства, находящиеся в собственности как других лизинговых компаний, так и в собственности самих авиакомпаний.

«В настоящее время такие самолёты могут использоваться для выполнения соответствующих международных рейсов», — добавили в Минтрансе.

Как сообщало ИА Регнум, Росавиация разослала в российские авиакомпании рекомендации по безопасности для пилотов после аварийной посадки в поле самолёта Airbus A320 «Уральских авиалиний».

В распространенном документе по безопасности полётов №9 Центральное межтерриториальное управление Росавиации назвало аварийную посадку борта RA-73 805 в сельхозугодьях «серьёзным авиационным инцидентом».

Идея введения дополнительного сбора для пассажиров при оформлении авиабилетов на случай банкротства перевозчика вряд ли воплотится в жизнь, в Минтрансе это лишь обсуждают.

Российские авиакомпании «Уральские авиалинии» и iFly до сих пор не смогли заплатить западным лизингодателям за выкуп самолётов из-за задержки госфинансирования.