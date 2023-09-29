Лас-Вегас, США, 29 сентября, 2023, 22:54 — ИА Регнум. Полицейские американского города Лас-Вегаса задержали 29 сентября подозреваемого в убийстве рэпера Тупака Шакура (2Pac) в 1996 году, сообщила Associated Press.

По данным издания, рано утром полиция арестовала Дуэйна Дэвиса по подозрению в причастности к убийству музыканта. В доме задержанного были обнаружены различные материалы, посвящённые рэперу и его гибели. Полиция обнаружила несколько пуль 40-го калибра, жёсткие диски, мобильный телефон и фотографии с изображениями людей, которые могут быть связаны с убийством музыканта.

Тупак Шакур погиб в результате вооружённого нападения 13 сентября 1996 года. На момент смерти ему было 25 лет.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2022 года семья покойного рэпера Тупака Шакура открыла в Лос-Анджелесе поп-ап ресторан в его честь. По словам близких музыканта, концепцию заведения разработал сам 2Pac ещё до своей смерти.

Осенью 2022 года прошла премьера документального сериала о покойном американском рэпере 2Pac (Тупак Амару Шакур). Проект под названием Dear Mama рассказывает о взаимоотношениях музыканта с его матерью Афени Шакур. Режиссёром сериала стал Аллен Хьюз.