Гаага, Нидерланды, 29 сентября, 2023, 22:30 — ИА Регнум. Власти Армении подали иск в Международный суд ООН против Азербайджана из-за возможного нарушения конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении армянского населения Нагорного Карабаха, говорится 29 сентября в пресс-релизе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Республика Армения, ссылаясь на статью 41 статута и статью 73 регламента суда, направила вчера (28 сентября. — Прим. ИА Регнум) в суд просьбу об указании временных мер «для сохранения и защиты прав, закреплённых в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», — отмечается в тексте документа.

Ереван настаивает на принятии судом временных мер в отношении Баку. В частности, Армения просит суд распорядиться, чтобы Азербайджан позволил предоставить беспрепятственный доступ ООН и её учреждениям к этническим армянам Нагорного Карабаха, а также способствовал работе Красного Креста в оказании гуманитарной помощи.

Кроме того, от суда ждут решения обязать Баку обеспечить безопасность и быстрое возвращение людей в свои дома, вывести своих военных с гражданских объектов, которые были оккупированы в ходе вооружённого нападения 19 сентября.

Среди прочих требований — полное восстановление Азербайджаном подачи коммунальных услуг, в том числе газа и электричества, в Нагорный Карабах, воздержание от принятия карательных мер против нынешних или бывших политических представителей или военнослужащих Нагорного Карабаха, не допустить разрушения памятников, посвящённых жертвам геноцида армян 1915 года.

Согласно иску, Баку необходимо предоставить информацию о мерах по его исполнению в срок одного месяца после подачи документа в суд ООН, дальнейшее информирование инстанции каждые три месяца до тех пор, пока не будет решения по делу.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября Азербайджан объявил о проведении «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. В республиканском минобороны подчеркнули, что целями являются исключительно военные объекты. В ведомстве обвинили Армению в систематических обстрелах позиций азербайджанской армии в Нагорном Карабахе, а также минировании территорий, увеличении числа окопов и блиндажей.

Президент России Владимир Путин за неделю до начала военных действий напомнил, как Армения фактически признала Нагорный Карабах частью Азербайджана, это было зафиксировано в пражском заявлении.