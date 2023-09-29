Москва, 29 сентября, 2023, 22:27 — ИА Регнум. Киевские власти готовятся к атаке и захвату Запорожской АЭС. Такие авантюрные планы украинского лидера Владимира Зеленского рискуют привести ВСУ к трагическим последствиям. Об этом заявил ТАСС источник.

Иван Шилов ИА Регнум Запорожская АЭС

Собеседник агентства уточнил, что Зеленский согласовал эти военные шаги с кураторами США и Великобритании. Начать наступление планируется в первых числах октября.

«Спецназом сил ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской АЭС», — предупредил источник.

Как сообщало ИА Регнум, в целях наступления на херсонском и запорожском направлениях в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования Днепра.

Президент России Владимир Путин 4 сентября заявил, что так называемый «контрнаступ» ВСУ представляет собой даже не пробуксовку, а настоящий провал. Российский лидер выразил надежду на то, что украинское «наступление» и дальше будет неудачным.

ВСУ на фоне больших потерь перебросили под Артёмовск часть группировки с краснолиманского направления, чтобы попытаться осуществить штурм южных флангов, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин, ссылаясь на данные российской разведки.

Запад начал уставать от конфликта на Украине, не вовремя происходят и кадровые перестановки в Генштабе США, написала газета Politico.