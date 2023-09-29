Киев, 29 сентября, 2023, 21:57 — ИА Регнум. Лидер киевского режима Владимир Зеленский согласовал со своими кураторами из США и Великобритании план нового наступления ВСУ, передаёт 29 сентября РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к компетентным органам.

Наступление должно начаться на херсонском и запорожском направлениях, отметил собеседник агентства.

«В этих целях в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр», — рассказал источник.

Одновременно с этим спецназ сил специальных операций Вооружённых сил Украины, бойцы которого ранее прошли подготовку у британских инструкторов, намерен предпринять действия по захвату Запорожской АЭС, сообщил собеседник издания.

Такие планы — очередная авантюра лидера киевского режима, который стремится любой ценой доказать свою состоятельность, и если ВСУ попытаются реализовать эти намерения, это может привести к трагическим последствиям, добавил источник агентства.

Как сообщало ИА Регнум, линия обороны российских военных оказалась крепче, чем предполагали западные эксперты, поэтому контрнаступление ВСУ идёт медленными темпами, считает начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин.

Потери заставляют главу киевского режима Владимира Зеленского прибегать к беспрецедентным мерам, чтобы восполнить состав армии. Несмотря на всестороннюю поддержку Североатлантического альянса, украинские военные не смогли достичь успехов на поле боя, вследствие чего Киеву придётся провести очередную мобилизацию, считает автор Asia Times.

Если США допускают публикации о неизбежном поражении украинских войск в таких серьёзных изданиях, как The New York Times, то, значит, Вашингтон согласен, что Украина не сможет выиграть в противостоянии с Россией. Такой точкой зрения поделился эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов.