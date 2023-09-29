Москва, 29 сентября, 2023, 21:47 — ИА Регнум. Международные правила в сфере кредитования и обслуживания долга развивающихся стран должны быть изменены, заявил 29 сентября на международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка» президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

Путин рассказал парламентариям, что лидеры стран Африки в ходе недавнего саммита в Петербурге сообщили ему: совокупный долг стран континента составляет более триллиона долларов. С учётом экономического положения африканских стран выплатить такой долг невозможно, отметил президент.

«Современные финансовые, кредитные отношения выстроены в мире таким образом, что они обслуживают исключительно интересы так называемого золотого миллиарда. Они, этот «золотой миллиард», точнее сказать, руководители этих стран «золотого миллиарда», они эксплуатируют практически все другие страны мира. Они злоупотребляют своим положением, и технологическим, и информационным, и финансовым», — сказал Владимир Путин.

Эту проблему обсуждают и в Латинской Америке, отметил президент. Кредитные обязательства становятся для многих развивающихся рынков «оброком» и «контрибуцией», необходимо совместными усилиями изменить правила в этой международной сфере, добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум ранее, президент в ходе своего выступления на парламентской конференции также заявил, что Россия и страны Латинской Америки во многом схоже смотрят на международные вопросы и стремятся к формированию многополярного мироустройства. Латинская Америка, страны которой проводят независимую политику, станет одним из ключевых игроков мировой политики в ближайшем будущем, добавил глава государства.

В июле 2023 года на саммите Шанхайской организации сотрудничества Владимир Путин отмечал, что бесконтрольное накопление долгов развитыми странами повышает риски нового мирового кризиса. Он также обратил внимание на рост социального расслоения и бедности по всему миру, ухудшение продовольственной и экологической безопасности, отметив, что все эти проблемы в совокупности «ведут к заметному увеличению конфликтного потенциала».